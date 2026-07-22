Баку вошел в топ-100 лучших студенческих городов мира - ФОТО

Город Баку вошел в первую сотню рейтинга Best Student Cities 2026 (Лучшие студенческие города мира), ежегодно составляемого одной из самых авторитетных международных рейтинговых организаций в сфере образования - Quacquarelli Symonds (QS).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по науке и высшему образованию, в рейтинге, охватившем 150 городов мира, столица Азербайджана поднялась сразу на 22 позиции по сравнению с прошлым годом и заняла 95-е место.

Баку разделил эту позицию с британским Абердином, китайским Гуанчжоу и южноафриканским Йоханнесбургом.

Согласно результатам исследования, Баку показал лучший результат среди городов Южного Кавказа, став региональным лидером. Кроме того, азербайджанская столица опередила ряд крупнейших городов Центральной Азии. Так, Астана заняла 119-е место, Бишкек - 137-е, а Ташкент - 146-е.

Рейтинг QS Best Student Cities оценивает города по уровню привлекательности для получения высшего образования и комфортности студенческой жизни. При составлении рейтинга учитываются позиции расположенных в городе вузов в QS World University Rankings, возможности трудоустройства выпускников, уровень безопасности и качества жизни, доступность стоимости обучения и проживания, число и разнообразие иностранных студентов, а также отзывы самих студентов, обучавшихся в этих городах.