Мировые звезды заработали миллионы благодаря чемпионату мира по футболу - ФОТО - ВИДЕО

Чемпионат мира по футболу 2026 года принес многомиллионные доходы не только организаторам и спонсорам, но и мировым знаменитостям, принимавшим участие в рекламных кампаниях, коммерческих проектах и концертной программе турнира.

Лидером по оценочному доходу стал бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, заработавший во время чемпионата около 19 млн фунтов стерлингов (примерно 43,9 млн манатов), сообщает 1news.az со ссылкой на The Sun.

По данным издания, экс-футболист снялся в рекламных кампаниях Bank of America, Lay's, Home Depot, McDonald's, Stella Artois и Adidas. Аналитики оценивают, что именно благодаря этим контрактам семья Бекхэмов получила около 19 млн фунтов во время мундиаля.

Второе место в рейтинге заняла колумбийская певица Шакира, чей доход оценивается в 15 млн фунтов (около 34,7 млн манатов). Эксперты связывают эту сумму с резким ростом прослушиваний ее музыки, коммерческой активностью вокруг турнира, а также выступлениями на церемониях открытия и закрытия чемпионата мира. Для Шакиры это уже четвертый мундиаль, на котором она выступила.

По 12 млн фунтов (около 27,7 млн манатов), согласно оценкам аналитиков, заработали канадский певец Джастин Бибер, выступивший на шоу в перерыве финального матча, и голливудский актер Тимоти Шаламе, ставший лицом рекламной кампании Adidas во время чемпионата мира.

Участница южнокорейской группы BLACKPINK Лиса получила около 9 млн фунтов (примерно 20,8 млн манатов). Отмечается, что значительную часть дохода ей принесли рекламные соглашения с международными брендами, ориентированными на аудиторию чемпионата мира.

Королева мировой поп-музыки Мадонна, принявшая участие в шоу в перерыве финального матча вместе с легендами мирового футбола Роналдиньо и Роналдо, заработала около 4 млн фунтов (примерно 9,2 млн манатов).

Кроме того, Бруклин Бекхэм получил около 1 млн фунтов (около 2,3 млн манатов) за участие в рекламной кампании сервиса DoorDash, а британская певица Сьюзан Бойл - порядка 500 тыс. фунтов (около 1,2 млн манатов) благодаря сотрудничеству с брендом Irn-Bru.

Как отмечает The Sun, приведенные суммы являются оценкой общего дохода знаменитостей, связанного с чемпионатом мира, включая рекламные контракты, спонсорские соглашения, коммерческие проекты и рост популярности, а не гонорарами за выступления во время турнира.

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