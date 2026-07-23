Азербайджан поможет Малым островным развивающимся государствам в сохранении Всемирного наследия - ФОТО

Новая международная программа Азербайджана, направленная на поддержку Малых островных развивающихся государств (SIDS) представлена в рамках 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в южнокорейском городе Пусан.

По сообщению постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, в ходе мероприятия высокого уровня на тему «Стратегия всемирного наследия для стран SIDS», организованного Центром всемирного наследия, была объявлена «Инициатива международной технической помощи Азербайджанской Республики по наращиванию потенциала на пути к Всемирному наследию для Малых островных государств (SIDS)».

Новая инициатива направлена на укрепление институциональных возможностей и профессиональных навыков стран SIDS, а также на оказание экспертной и технической поддержки при включении уникальных образцов наследия малых островных государств в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Разработка программы осуществляется «Институтом сертификации по культуре и образованию».

Выступая на мероприятии, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев отметил, что программа призвана внести дополнительный вклад в важную деятельность организации в этом направлении. Она предоставляет механизмы поддержки, нацеленные на усиление практического потенциала с учетом конкретных потребностей стран SIDS - в частности, для ответа на вызовы, которые изменения климата создают для сохранения Всемирного наследия. Было подчеркнуто, что программа будет реализовываться профессиональными экспертами, привлекаемыми обладающим международным опытом «Институтом сертификации по культуре и образованию».

Директор Центра всемирного наследия Лазар Элунду в своем выступлении подчеркнул значимость программы и выразил благодарность Азербайджану за поддержку, оказываемую странам SIDS.

На мероприятии также было отмечено, что объявленная Азербайджаном инициатива расценивается как важный шаг на пути к укреплению международной солидарности, содействию обмену опытом в сфере охраны всемирного культурного и природного наследия, а также наращиванию потенциала SIDS и других уязвимых стран.