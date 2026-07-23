Прием в учреждения профобразования в Азербайджане вырос почти вдвое

Рост интереса к профессиональному образованию наглядно прослеживается в показателях приема за последние годы.

Как сообщает 1news.az, об этом в ходе брифинга заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Ильгар Байрамлы.

«Если в 2020 году число поступивших в учреждения профессионального образования составляло всего 14 800 человек, то в прошлый приемный период этот показатель превысил 27 000 человек. В текущем же году наша цель - обеспечить прием как минимум 28 000 студентов.

Таким образом, за последние 6 лет число поступивших студентов увеличится почти в два раза, другими словами - почти на 90%. То есть, при достижении всех намеченных на этот год целей данный рост составит 90%. Это динамика показывает, что молодежь и их семьи все больше воспринимают профессиональное образование как реальную возможность для построения карьеры и трудоустройства».

Наблюдается значительный рост числа мест по государственному заказу, также сообщил Байрамлы.

«Если в 2022–2023 учебном году число таких мест превышало 16 000, то в этом году в показателях приема эта цифра достигла 24 425. Как видите, за 4 года количество мест по госсзаказу увеличится примерно на 52%. Тем самым государство расширяет финансовую доступность профессионального образования и создает условия для того, чтобы большее число граждан могло получить бесплатное образование».