В Азербайджане выделено более 33 тысяч мест в профучилищах на 2026/2027 учебный год

На 2026–2027 учебный год в 78 учреждениях профессионального образования выделено 33 120 плановых мест по 149 специальностям.

Как сообщает 1news.az, об этом в ходе брифинга заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Ильгар Байрамлы.

«72 из этих учреждений находятся в подчинении Государственного агентства по профессиональному образованию, а 6 - другие подведомственные профтехучилища. Сюда входят Министерство экономики Нахчывана, Государственное агентство по туризму и одно частное профессиональное учебное заведение. В этих учреждениях и будет осуществляться прием студентов.

Из общего числа плановых мест 24 425 (примерно 74%) составляют места по государственному заказу, а 8 695 мест выделено для приема на платной основе. Это означает, что абсолютное большинство - около трех четвертей мест - предназначено для студентов, которые будут обучаться за счет государства».