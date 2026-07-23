Послы стран ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против РФ

Послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет рестрикций в отношении РФ без полного запрета на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ), до конца дня ограничительные меры будут окончательно утверждены Советом ЕС.

Об этом сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе.

«Послы согласовали 21-й пакет санкций», — сказал он. По словам чиновника, главный оператор морских перевозок СПГ в ЕС Греция «сможет продолжать доставку российского СПГ в третьи страны».

Источник отметил, что «до конца дня Совет ЕС утвердит этот пакет», после чего он вступит в силу.

Источник: ТАСС