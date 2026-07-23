 ИИ компании OpenAI вышел из-под контроля и устроил кибератаку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

ИИ компании OpenAI вышел из-под контроля и устроил кибератаку

First News Media11:45 - Сегодня
ИИ компании OpenAI вышел из-под контроля и устроил кибератаку

Создатель чатбота ChatGPT, компания OpenAI, признала, что программа, работающая на базе ее новейших моделей искусственного интеллекта (ИИ), в ходе теста на безопасность вышла из-под контроля и взломала систему другой фирмы-стартапа.

Согласно опубликованному во вторник заявлению OpenAI, на прошлой неделе, в ходе проверки в контролируемой среде, ее агент — программа, способная действовать самостоятельно по заданию человека и в данном случае работающая на базе передовых моделей ИИ — сумел вырваться за рамки теста.

Затем он взломал Hugging Face, один из крупнейших в мире хабов обмена моделями ИИ, и вошел во внутренние системы компании.

OpenAI назвала это происшествие беспрецедентным и заявила, что совместно с Hugging Face расследует его обстоятельства и причины.

Глава Hugging Face Клеман Деланг написал в сети X: «Поразительно, что все это произошло автономно».

«Расследование продолжается, и мы позже расскажем о выводах, сделанных из этого, видимо, первого случая такого рода», — добавил Деланг.

В первом заявлении о взломе 16 июля Hugging Face сообщила, что пока выясняет, затронуты ли данные ее клиентов и партнеров, а также заверила, что уже устранила уязвимости, обнаружившиеся в результате этого инцидента.

«Автономные инструменты кибератак на базе ИИ больше не являются теоретической концепцией», — заявила Hugging Face и добавила, что защищаться от них приходится тоже с помощью ИИ-инструментов, и она продолжит вкладываться в них и делиться с публикой своим опытом.

Пресс-служба правительства Британии заявила по этому поводу, что британский Институт безопасности ИИ изучает поведение ИИ-системы в этом инциденте и продолжает в сотрудничестве с OpenAI и другими лабораториями совершенствовать защиту от подобных атак.

Глава Центра технологий и демократии Майндру при Кембриджском университете Джина Нефф объяснила в эфире BBC Radio 4, что проверки возможностей программ ИИ проводятся в том, что в отраслевой терминологии принято называть песочницами — в изолированной среде.

«В данном случае OpenAI, похоже, построил недостаточно надежную песочницу», — сказала Нефф.

Агент запустил кибератаку на саму песочницу, нашел лазейку наружу, а там идентифицировал Hugging Face как вероятный источник ответов, заданных ему во время теста, и взломал еще и Hugging Face.

Профессор машинного обучения в Кембриджском университете Нил Лоренс говорит, что такой результат агента впечатляет, но вообще он вполне укладывается в рамки известных сейчас возможностей последнего поколения мощных ИИ-моделей.

Профессор Лоренс напомнил, что OpenAI хочет выйти на биржу и ведет жесткую конкурентную борьбу с компанией Anthropic, которая попала в сводки новостей со своей новейшей ИИ-моделью Claude Mythos.

«OpenAI сейчас играет в догонялки, они пытаются продемонстрировать возможности их собственных систем в части кибербезопасности, — считает профессор Лоренс, — но этот случай показывает, что OpenAI не способна безопасно управлять собственной технологией».

Об этой версии говорит и советник по кибербезопасности компании ESET Джейк Мур: он допускает, что OpenAI пытается продемонстрировать свои возможности в борьбе с Anthropic.

«Возникает вопрос, не гонится ли OpenAI за тем маркетинговым имиджем, который создал себе в последнее время на рынке Anthropic», — говорит Мур.

Этот инцидент в очередной раз высветил проблему возможностей передовых ИИ-моделей и достаточности нынешних средств защиты.

Член руководства фирмы кибербезопасности SonicWall Спенсер Старки сказал Би-би-си, что это происшествие ясно показывает, что компаниям и организациям нужно укреплять меры безопасности и относиться к кибербезопасности как к вопросу первоочередной важности.

«Неудобная правда состоит в том, что очень много организаций все еще защищаются на человеческой скорости, тогда как их противники выходят на машинную скорость», — сказал он.

Трэвис Лелл из фирмы консалтинга в области кибербезопасности Guidepoint Security назвал это происшествие «отрезвляющим моментом в сфере кибербезопасности».

«Оно показало известную асимметрию: атакующих ИИ-агентов ничто не ограничивает, тогда как даже самые лучшие средства защиты скованы системой ограничений, которая не может учитывать контекст», — сказал он.

Источник: ВВС

Поделиться:
353

Актуально

Политика

На освобожденных территориях будет создан Фонд постоянного расселения

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 38 градусов тепла 

Политика

Утверждены размеры пошлин для владельцев мопедов в Азербайджане

Общество

В Азербайджане завершили выплату пенсий за июль

В мире

«Тупая организация»: Рубио резко высказался о МУС

Рубио назвал цели США в Иране

Нареку Карапетяну запретили выезд из страны

Илон Маск анонсировал экранизацию «Одиссеи», созданную с помощью ИИ - ВИДЕО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Галибаф: В регионе, где Иран не будет продавать нефть, никто не будет ее продавать

В России мигрантам запретили жениться на гражданках старше 80 лет

Трамп: США изучат возможность оказания давления на Израиль

В Венгрии расследуют обвинения в госизмене в отношении экс-главы МИД - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

«Тупая организация»: Рубио резко высказался о МУС

Сегодня, 14:08

В Азербайджане 47 мужчин подверглись бытовому насилию

Сегодня, 14:03

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 38 градусов тепла 

Сегодня, 13:56

Утверждены размеры пошлин для владельцев мопедов в Азербайджане

Сегодня, 13:50

На освобожденных территориях будет создан Фонд постоянного расселения

Сегодня, 13:37

ГНФАР приостановил продажу золота

Сегодня, 13:25

Рубио назвал цели США в Иране

Сегодня, 13:20

Нареку Карапетяну запретили выезд из страны

Сегодня, 13:08

Илон Маск анонсировал экранизацию «Одиссеи», созданную с помощью ИИ - ВИДЕО

Сегодня, 12:49

Рубио о встрече с Лавровым: обсудили необходимость прекращения российско-украинской войны

Сегодня, 12:42

Иран еще не готов к заключению мирной сделки, заявил Рубио

Сегодня, 12:35

Имущество экс-главы ИВ Гянджи Эльмара Велиева выставят на аукцион за 18,4 млн манатов

Сегодня, 12:30

Раскрыты новые обстоятельства исчезновения пастуха с отарой из 85 овец в Сальянском районе

Сегодня, 12:27

Wildberries потерял 8% логистических площадей из-за атак беспилотников

Сегодня, 12:22

Стало известно, какая специальность сегодня наиболее востребована в Азербайджане

Сегодня, 12:07

В Азербайджане завершили выплату пенсий за июль

Сегодня, 12:04

Урсула фон дер Ляйен о содержании нового пакета антироссийских санкций

Сегодня, 11:52

Состоялось первое заседание Рабочей группы по координации реализации Концепции «Азербайджанская культура - 2040» - ФОТО 

Сегодня, 11:48

ИИ компании OpenAI вышел из-под контроля и устроил кибератаку

Сегодня, 11:45

Послы стран ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против РФ

Сегодня, 11:42
Все новости
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены вСегодня, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30