Урсула фон дер Ляйен о содержании нового пакета антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала утверждение послами стран ЕС 21-го пакета антироссийских санкций.

«Я приветствую соглашение по 21-му пакету санкций против России. В момент, когда Украина нарастила военную инициативу, наши санкции продолжают подрывать экономические основы военных усилий России», - написала фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети Х.

«Мы добавляем еще 32 российских банка в наш список запрета на совершение транзакций, а также криптовалютные компании и платформы для торговли нефтью.

Мы замораживаем корректировку потолка цен на нефть сроком на один год, чтобы российская военная машина не получала выгоду от рыночных шоков.

Впервые под наши ограничения попадают суда, оказывающие содействие российскому «теневому флоту».

Кроме того, мы сделали важный шаг на пути к официальному запрету на въезд в ЕС для российских участников боевых действий», - указала глава Еврокомиссии в своем посте.