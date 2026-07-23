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Почти 700 тысяч казахстанцев освобождены от административных штрафов

First News Media17:16 - Сегодня
Почти 700 тысяч казахстанцев освобождены от административных штрафов

В Казахстане впервые в истории независимости проведена административная амнистия, инициированная президентом Касым-Жомартом Токаевым. 

Менее чем за месяц от исполнения административных взысканий освобождены 681,7 тыс. граждан по 1,3 млн дел на общую сумму штрафов 22,8 млрд тенге (около 48,8 миллиона долларов).

Об этом сообщает «Казинформ» со ссылкой на Генеральную прокуратуру Казахстана.

По словам генерального прокурора Берика Асылова, амнистия охватила более 380 статей КоАП, включая нарушения в налоговой, таможенной, санитарной, экологической сферах, а также в предпринимательстве и торговле. Она распространялась на правонарушения, не предусматривающие административный арест и не относящиеся к исключениям, установленным законом.

Амнистия была реализована полностью в цифровом формате — без заявлений, сбора документов и посещения госорганов. О прекращении административных дел граждан уведомляли посредством SMS-сообщений.

В Генпрокуратуре отметили, что для многих граждан это позволило не только избавиться от финансовой нагрузки, но и прекратить исполнительные производства, снять ограничения и вернуть ранее задержанные транспортные средства.

Закон «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан» президент подписал 1 июля.

 

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