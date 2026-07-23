Мадьяр взялся за госкомпании: руководителей станет меньше, зарплаты - ниже

Правительство Венгрии сократит число руководителей государственных компаний и уменьшит их зарплаты, что позволит экономить десятки миллионов евро из бюджета страны.

Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр, отметив, что его жалованье составляет до вычета налогов 3,8 млн форинтов (€10,4 тыс.) и его не должна превышать зарплата глав компаний с госучастием.

"Численность руководящего состава таких компаний будет сокращена до законодательно установленного минимума, а размер их вознаграждения будет уменьшен", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Премьер также отметил, что в будущем государственные служащие высокого ранга, в том числе министры и их заместители, перестанут получать зарплату за работу в компаниях с госучастием. По его словам, в отдельных случаях за эту работу им может быть назначено вознаграждение в размере 50% от стандартного.

Мадьяр отметил, что его зарплата до вычета налогов составляет 3,8 млн форинтов. "Эта сумма включает как вознаграждение за работу на посту премьер-министра, так и выплаты за деятельность в качестве члена парламента. Руководители государственных компаний не могут получать больше этой суммы", - сказал он.

При этом Мадьяр утверждал, что жалованье его предшественника на посту премьера Виктора Орбана было в два раза больше. По его словам, оно "в конечном счете достигло 7-8 млн форинтов" до вычета налогов.

Ранее в Венгрии были сокращены зарплаты депутатов парламента, а также другие расходы на их деятельность. Правительство заявляло, что это позволит бюджету сэкономить около 140 млн.

Источник: ТАСС