Кобахидзе подписал указы о соглашениях с Азербайджаном в энергетической сфере
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал указы, касающиеся соглашений с Азербайджаном о поставках природного газа и транзите электроэнергии.
Как сообщает АПА, документами утверждены и введены в силу оба соглашения, заключенные между правительствами двух стран в Баку 18 мая.
Согласно указам, Министерству иностранных дел Грузии поручено проинформировать азербайджанскую сторону о выполнении страной внутренних процедур, необходимых для вступления соглашений в силу, а также уведомить парламент и президента о заключении соглашений.
Оба распоряжения вступили в силу со дня опубликования — 15 июля.
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