Трамп пригрозил Ирану ударами за вылазки хуситов

США намерены за вылазки хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» наносить удары по Ирану.

Об этом заявил в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Пусть эта запись в Truth [Social] служит уведомлением о том, что, если они сделают это снова, США возложат ответственность на Иран, поскольку хуситы являются суррогатом и/или прокси-силой Ирана. И по Ирану, а также, разумеется, по самим хуситам будет нанесен сокрушительный военный удар. Хотя до сих пор хуситы, в которых я теперь глубоко разочарован, действовали весьма профессионально и разумно», - отметил хозяин Белого дома. Он подтвердил, что выступает с этим предупреждением в связи с ударами хуситов по двум судам Саудовской Аравии.

Хуситы совершили в четверг атаку на два нефтяных танкера королевства - Encelia и Layla, которые нарушили их морскую блокаду Саудовской Аравии. От ударов баллистических ракет и беспилотников на судах произошли возгорания. 20 июля хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии, обвинив королевство в многолетнем «разграблении национальных богатств» Йемена, под которыми подразумеваются нефтяные ресурсы. Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция 21 июля заявила о начале реализации мер по защите торговых судов.