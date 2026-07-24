Реорганизация завершена: AIR Center внес ясность в работу структуры

Центр анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ) внес ясность в вопросы, касающиеся ключевых задач после завершения процесса реорганизации и официального названия структуры.

В обращении к представителям средств массовой информации и общественности в Центре напомнили, что в Азербайджане завершился процесс институциональной реорганизации, в рамках которой Бакинский международный центр мультикультурализма был присоединен к Центру анализа международных отношений (ЦАМО). Указом Президента Ильхама Алиева от 22 июля 2026 года официально утвержден устав созданной структуры - Центра анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ).

Согласно уставу, новосозданный Центр будет заниматься фундаментальными исследованиями глобальных и региональных процессов, вопросов международной безопасности и внешней политики. Одной из ключевых задач ЦАМОМ станет доведение официальной позиции Азербайджана до международных академических и политических кругов, а также обеспечение госорганов аналитическими материалами.

Кроме того, структура продолжит работу по продвижению азербайджанской модели толерантности, сохранению культурного, религиозного и языкового разнообразия и укреплению имиджа страны как глобального центра мультикультурализма.

Пресс-служба структуры обратилась к СМИ и общественности с просьбой при цитировании использовать официальное название — Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm Mərkəzi (BMTMM), Центр анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ), Center for Analysis of International Relations and Multiculturalism, (AIR Center).