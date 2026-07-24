Доверчивость обошлась в 1800 манатов: в Баку раскрыт новый случай мобильного мошенничества

Задержан человек, который под предлогом «совершить звонок» обманул потерпевшего и похитил средства через мобильное банковское приложение.

Как передает 1news.az, в одном из отелей, расположенных в Низаминском районе столицы, зафиксирован факт кражи. Потерпевший обратился в полицию с заявлением о том, что с его банковской карты было украдено 1800 манатов.

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан 28-летний Я. Гусейнзаде. В ходе расследования выяснилось, что в отеле он подошёл к потерпевшему, попросил телефон под предлогом «позвонить» и похитил денежные средства через мобильное приложение.

По факту проводится расследование.