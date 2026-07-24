Сильный ветер осложнил тушение пожара в Агдаме - ФОТО

Пожар, вспыхнувший на открытой местности в Агдамском районе, из-за ветреной погоды распространился на обширную территорию.

Как передает 1news.az со ссылкой на Trend, возгорание отчётливо наблюдается со стороны сёл Баш-Гарванд, Байрамлар, Шыхлар, Джавахирли и Чыраглы, расположенных вдоль бывшей линии соприкосновения.

Пожар, сопровождающийся густым дымом, охватил большую площадь.

Из-за того, что огонь бушует на территориях, не полностью очищенных от мин, периодически происходят взрывы.

Соответствующие структуры продолжают принимать необходимые меры по локализации и тушению пожара.

Пожарные бригады предотвратили распространение огня на населённые пункты и сельское кладбище.