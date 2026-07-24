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GEROPHARM выступил партнером стройности международного фестиваля DREAM FEST 2026

First News Media17:30 - Сегодня
GEROPHARM выступил партнером стройности международного фестиваля DREAM FEST 2026

Музыка, красная дорожка, известные артисты и атмосфера большого летнего праздника. В этом году международная биотехнологическая компания GEROPHARM впервые стала партнером стройности международного фестиваля DREAM FEST, одного из самых масштабных музыкальных событий Азербайджана.

Участие в фестивале позволило компании поддержать одно из главных культурных событий этого лета и привлечь внимание широкой аудитории к вопросам здорового образа жизни, профилактики метаболических нарушений и важности осознанного отношения к собственному здоровью.

На красной дорожке DREAM FEST компания GEROPHARM организовала брендированную активацию для гостей, а участники и приглашенные звезды фестиваля отвечали на вопросы ведущих DREAM FEST о здоровом образе жизни, правильном питании, физической активности, заботе о себе и ежедневных привычках, которые помогают сохранять хорошее самочувствие.

В бренд-зоне GEROPHARM гостей ждала современная фотозона, где каждый мог создать необычный интерактивный контент с помощью технологий искусственного интеллекта. Получившиеся изображения стали ярким воспоминанием о фестивале и быстро разошлись по социальным сетям, позволяя участникам делиться своими впечатлениями от мероприятия. Пространство GEROPHARM стало заметной частью фестиваля, объединив современные технологии, творчество и атмосферу большого летнего праздника. Такой формат позволил говорить о здоровье легко и понятно, напоминая, что забота о себе начинается с ежедневных привычек и внимательного отношения к собственному самочувствию.

Сегодня вопросы метаболического здоровья становятся все более актуальными. Избыточная масса тела и ожирение являются одними из ключевых факторов риска развития сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Именно поэтому GEROPHARM последовательно поддерживает инициативы, направленные на формирование культуры заботы о здоровье и повышение осведомленности общества о важности профилактики и своевременного обращения к специалистам.

«DREAM FEST объединяет музыку, яркие эмоции и тысячи людей. Для нас участие в фестивале стало возможностью поддержать эту атмосферу и напомнить, что хорошее самочувствие и забота о себе являются важной частью полноценной жизни», — отметил директор представительства GEROPHARM в Азербайджане Наиля Юсифова.

Партнерство с DREAM FEST стало частью стратегии компании по развитию просветительских инициатив в Азербайджане и взаимодействию не только с профессиональным медицинским сообществом, но и с широкой аудиторией.

Ранее GEROPHARM уже заявил о себе на азербайджанском рынке, представив линейку препаратов на основе тирзепатида и семаглутида — Sejaro® и Semavic Next®. Препараты применяются по соответствующим медицинским показаниям и только по назначению врача.

GEROPHARM — международный производитель биотехнологических препаратов в соответствии со стандартами GxP. Компания выпускает препараты, применяемые в таких областях медицины, как неврология, эндокринология, офтальмология, гинекология и урология. Продукция компании пользуется устойчивым спросом среди международного медицинского сообщества 14 стран мира.

 В Азербайджанской Республике компания представлена с 2014 года в лице собственного представительства, обеспечивая развитие долгосрочного сотрудничества с медицинским сообществом и пациентами страны. Сегодня компания продолжает развивать направление терапии сахарного диабета и ожирения, расширяя доступ пациентов к современным биотехнологическим препаратам.

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