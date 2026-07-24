 Генпрокурор: Число погибших в Киевской области из-за ударов ВС РФ возросло до 10 человек - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Генпрокурор: Число погибших в Киевской области из-за ударов ВС РФ возросло до 10 человек - ОБНОВЛЕНО

First News Media17:00 - Сегодня
Генпрокурор: Число погибших в Киевской области из-за ударов ВС РФ возросло до 10 человек - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате удара по Киевской области увеличилось до 10, еще около 100 человек получили ранения.

Об этом заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

"Россия вновь нанесла ракетный удар по Киевской области. Погибло 10 человек, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Данные уточняются", - говорится в заявлении.

По данным Киевской областной военной администрации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия с участием представителей украинской оборонной индустрии.

"Следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения", – отметил генеральный прокурор.

Сообщается, что удары были нанесены с использованием трех баллистических ракет, одну из которых украинской стороне удалось сбить.

15:25

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского ракетного удара по Киевской области, по предварительным данным, погибли шесть человек, еще десятки получили ранения.

Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

"Сейчас продолжается спасательная операция в Киевской области после удара российских ракет. По состоянию на данный момент известно о десятках пострадавших. Также известно, что, к сожалению, шесть человек погибли. Мои соболезнования их родным и близким", - написал Зеленский.

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