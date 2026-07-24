Трамп недоволен главой Минэнерго США из-за сделки с Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп был разгневан тем, что министр энергетики Крис Райт без предварительного уведомления объявил о соглашении с Саудовской Аравией в сфере атомной энергетики.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, недовольство Трампа усилилось после критики сделки со стороны экспертов и консервативных СМИ. Позже американский лидер заявил, что одобрение соглашения зависит от присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем.

Источники CNN утверждают, что Белый дом ранее просил Минэнерго не объявлять о договоренности, однако Райт сделал это самостоятельно. В администрации США заявили, что Саудовская Аравия была осведомлена об условии Трампа.

22 июля Минэнерго США сообщило о заключении соглашения с Саудовской Аравией о поддержке мирной ядерной программы королевства. Документ передан на рассмотрение Конгресса США и рассчитан на несколько десятилетий. В Вашингтоне заявили, что сделка направлена на расширение участия американских компаний в развитии саудовской атомной энергетики.

Источник: РИА Новости