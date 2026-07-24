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Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС

First News Media17:03 - Сегодня
Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС

Сербия, несмотря на разочарование тем, что Евросоюз не обеспечил выполнение Брюссельского соглашения 2013 года между Белградом и Приштиной, сохраняет курс на вступление в ЕС, который остается стратегической целью страны, заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, Белград выполнил свои обязательства по соглашению, тогда как косовская сторона не исполнила единственное предусмотренное им обязательство - не создала Сообщество сербских муниципалитетов. 

Президент Сербии отметил, что соглашение было заключено при посредничестве Евросоюза, его подписали высшие должностные лица ЕС того времени, однако спустя более 13 лет это положение так и не было реализовано.

Источник: РИА Новости

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