Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС

Сербия, несмотря на разочарование тем, что Евросоюз не обеспечил выполнение Брюссельского соглашения 2013 года между Белградом и Приштиной, сохраняет курс на вступление в ЕС, который остается стратегической целью страны, заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, Белград выполнил свои обязательства по соглашению, тогда как косовская сторона не исполнила единственное предусмотренное им обязательство - не создала Сообщество сербских муниципалитетов.

Президент Сербии отметил, что соглашение было заключено при посредничестве Евросоюза, его подписали высшие должностные лица ЕС того времени, однако спустя более 13 лет это положение так и не было реализовано.

Источник: РИА Новости