Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС
Сербия, несмотря на разочарование тем, что Евросоюз не обеспечил выполнение Брюссельского соглашения 2013 года между Белградом и Приштиной, сохраняет курс на вступление в ЕС, который остается стратегической целью страны, заявил президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, Белград выполнил свои обязательства по соглашению, тогда как косовская сторона не исполнила единственное предусмотренное им обязательство - не создала Сообщество сербских муниципалитетов.
Президент Сербии отметил, что соглашение было заключено при посредничестве Евросоюза, его подписали высшие должностные лица ЕС того времени, однако спустя более 13 лет это положение так и не было реализовано.
Источник: РИА Новости
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