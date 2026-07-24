В Баку и Губе выявлены факты незаконной вырубки деревьев

За последнюю неделю на территории города Баку и Губинского района были выявлены факты незаконной вырубки зелёных насаждений.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила Государственная служба экологической безопасности.

В ходе разбирательства установлено, что в результате незаконной вырубки деревьев на улице Микаила Мушфига в посёлке Ени Сураханы (г. Баку), на улице Хасрата Агамалиева в посёлке М. Э. Расулзаде Бинагадинского района, а также на территории посёлка Зардаби Губинского района зелёным насаждениям был причинён ущерб на сумму 19 460 манатов.

Поскольку по каждому из выявленных фактов сумма причинённого ущерба содержит состав преступления, собранные материалы были направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.