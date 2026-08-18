«Новые» армяне в Турции: «ползучее продвижение» диаспоры, западная поддержка и политические риски

Пока дипломаты в Анкаре и Ереване взвешивают каждое слово в официальных заявлениях, на земле идет совсем другая игра.

По периметру и в самой глубине восточных провинций Турции разворачивается тихая экспансия «мягкой силы». Гуманитарные проекты, реставрация храмов и гранты ЕС сливаются в единую систему, которая незаметно, но настойчиво пытается переписывать политический и социальный ландшафт региона.

Если отбросить словесный флер о «преодолении исторической травмы» и «наведении мостов», предстает весьма прагматичная и небезопасная картина. В восточной Анатолии под видом гуманитарного диалога шаг за шагом закладывается разветвленная этнополитическая и социальная инфраструктура - с опорой на институты армянской диаспоры, вовлечении местных муниципалитетов и щедрое западное финансирование.

«Криптоармяне» - кто они?

Стержнем этого процесса видится работа неправительственных структур, в том числе, с весьма любопытным бэкграундом. Наиболее показателен пример базирующейся во Франции НПО Yerkir Europe. Организация, которая с 2008 года плотно освоилась в Диярбакыре, а также развернула активность в Дерсиме, Муше, Ване, Харпуте и Малатье, занимается далеко не только реставрацией фасадов.

Их ключевая целевая аудитория - так называемые «криптоармяне» и «новые армяне». Речь идет об актуализации «этнического самосознания», поисках «утраченных корней» и внедрении темы «исторической принадлежности» в повседневный обиход.

Весьма показательно то, как это подается на практике. Летом этого года в диярбакырской церкви Святого Киракоса прошло мероприятие, посвященное армянским народным танцам. На первый взгляд - невинный фольклорный вечер. Но один из руководителей Yerkir Europe Армен Газарян прямо заявил: это лишь тестовый шаг, за которым последует масштабная программа по «возвращению забытых танцев» в регион. Как видно, культура здесь выступает идеальным «ледоколом». Она не требует вывешивания политических транспарантов, но исподволь - через песни, танцы, языковую среду – нацелено на переформатирование идентичности местного населения.

Куда интереснее политическая подкладка процесса. Восстановление церкви Святого Киракоса и подготовка к ремонту храма Святого Саркиса идут при прямой финансовой и организационной смычке с местными муниципалитетами, подконтрольными прокурдской DEM Parti, в орбите которой присутствуют и радикальные элементы.

Происходит ситуативное, но крайне опасное сближение - курдская политическая инфраструктура востока Турции смыкается с армянской повесткой скрытого сепаратизма. Две исторически сложные этнополитические темы аккуратно сводятся к единому знаменателю, формируя потенциальный фронт давления на центральную власть в Анкаре. И это уже не разговоры про фольклор и танцы, политический диагноз здесь предельно точен - речь идет о системном закладывании долгосрочных рисков для территориальной целостности и внутренней стабильности Турецкого государства.

От Карабаха до Анатолии: лекалы «реставраторов»

Здесь стоит напомнить критически важную деталь, о которой громкие адвокаты «гуманитарного диалога» предпочитают не распространяться. Речь идет о бэкграунде ключевых исполнителей.

Французская НПО Yerkir Europe, так активно продвигающая сегодня «возвращение забытой идентичности» в Диярбакыре и Малатье, имеет за плечами вполне определенный профиль.

С 1990-го по 2015 год эта структура была одним из операторов незаконных программ заселения на ранее оккупированных землях Азербайджана и спонсировала псевдонаучные «археологические изыскания», имевшие одну четкую цель - переписывание истории региона и фальсификацию его культурного облика.

Сегодня те же самые люди с теми же обкатанными лекалами осваивают восточные провинции Турции. И рассчитывать на то, что их цели в Анатолии внезапно стали чисто альтруистическими или просветительскими - это не просто ошибка. Это проявление крайней политической наивности, за которую государства обычно платят собственной стабильностью.

Тот факт, что организация с подобным опытом сегодня свободно действует в Турции, должен как минимум вызывать серьезные вопросы у турецких аналитических служб. Технологии не меняются - то, что вчера обкатывалось на оккупированных территориях Азербайджана, сегодня аккуратно импортируется в анатолийские регионы под видом «сохранения культурного наследия».

Фонд Гранта Динка и «гуманитарный» конвейер

Если Yerkir Europe работает «на земле», то Фонд Гранта Динка взялся за обработку элиты, экспертного сообщества и молодежи. Их инструменты изящнее, но с горадо большим потенциалом влияния и с прицелом на перспективу. Если первые занимаются «полевой» работой и созданием социальной среды, то фонд формирует интеллектуальную прослойку, для которой трансграничная повестка становится профессиональной нормой. В его арсенале несколько ключевых направлений:

- Проект «Путешествие к корням» - систематическая работа с зарубежной диаспорой. Привозя ее представителей в Стамбул и анатолийские провинции, фонд превращает личную семейную память в публичный дискурс и фактор постоянного присутствия.

- Долгосрочные стипендиальные программы - с охватом десятков организаций в Турции и Армении. Речь идет об обмене специалистами, совместных академических исследованиях и создании устойчивых профессиональных сетей.

- «Фонд путешествий Турция–Армения» - грантовый механизм, обеспечивающий регулярные контакты между журналистами, учеными, студентами и общественниками.

Официально все это функционирует под вывеской «развития гражданского общества» и «народной дипломатии». В реальности же выстраивается гибкая сеть влияния.

Разница принципиальна. Дипломатический курс государства можно скорректировать решением руководства или сменой политической конъюнктуры. А вот горизонтальные социальные связи, взращенные на грантах, подкрепленные совместными публикациями и годами регулярных поездок, продолжают работать автономно. Они постепенно формируют внутри турецкого общества среду, готовую воспринимать исторические и этнополитические претензии не как угрозу суверенитету, а как «сложный, но необходимый диалог».

Официально все это называется «укреплением гражданского общества». В реальности создается сеть влияния.

Церковь как этнополитический хаб

На этом фоне резко выросла активность вокруг армянского религиозного наследия. За короткое время в Турции восстановлены или вновь открыты храмы Святого Нигохайоса в Бейкозе, Святого Карапета в Ускюдаре, Святой Троицы в Малатье, идет сбор средств на ремонт церкви Карасун Манук в Искендеруне.

Безусловно, сохранение памятников архитектуры и обеспечение свобод вероисповедания - это естественная обязанность нормального государства. Турецкие власти, включая Министерство национального образования, охотно идут на диалог с Армянским патриархатом, обсуждают программы преподавания языка и религии в школах, демонстрируя широту взглядов и верность демократическим стандартам.

Однако существует грань, за которой религиозный объект перестает быть просто местом для молитвы.

В условиях диаспоры церковь всегда являлась главным институтом общинной консолидации. Когда вокруг храма формируются молодежные клубы, языковые курсы, площадки для светских мероприятий и постоянные контакты с зарубежными фондами, он неизбежно превращается в этнополитический хаб. Вопрос не в том, нужно ли реставрировать исторические здания - разумеется, нужно. Вопрос в том, какая инфраструктура складывается вокруг них и насколько государство способно контролировать ее долгосрочные цели.

Если государство оставляет эти процессы без прозрачного контроля, то под куполами реставрированных церквей начинает вызревать инфраструктура скрытого сепаратизма.

Западный оркестр: гранты и опасные игры с «общим наследием»

Главным спонсором этого процесса выступает Европейский союз. Брюссель выделяет серьезные ресурсы, стремительно институционализируя процесс нормализации и пытаясь сделать его необратимым.

Схема финансирования выстроена максимально гибко. В рамках программ ЕС по поддержке нормализации отношений выделяются гранты в размере от 10 до 60 тысяч евро со сроком реализации до 11 месяцев (текущий пул заложен на период 2026–2027 гг.). Суммы для крупных организаций не гигантские, но когда они десятками ручейков одновременно текут через Фонд партнерства Евразия, TEPAV, Anadolu Kültür и Фонд Гранта Динка, возникает мощный синергетический эффект.

Финансовая и институциональная сеть накрывает сразу несколько ключевых сфер:

- Медиа-пространство: Программы вроде медийного диалога в Карсе или «Медиаавтобусного тура» собирают группы журналистов, редакторов и блогеров из обеих стран. Цель - сформировать нужную информационную оптику и мягко купировать критические оценки нормализации в турецкой прессе.

- Академия и культурное наследие: В рамках встреч ICOMOS с участием европейских дипломатов продвигается идея совместного восстановления собора в Ани с привлечением армянских специалистов.

- Бизнес-сообщество: На встречах предпринимателей в Карсе, въезжающих через пункт Алиджан–Маргара, подсвечиваются миллионные торговые перспективы. Экономика выступает привлекательным тараном - местный бизнес уже начинает требовать снятия ограничений на въезд и скорейшего открытия границ, не задумываясь об этнополитических издержках.

При этом термин «общее наследие», которым так активно оперируют западные структуры, в данном контексте далеко не нейтрален. В условиях незавершенного исторического спора продвижение идеи «общего наследия» вокруг архитектурных памятников Анатолии - это мягкая легализация исторических и культурных претензий. Сначала объявить памятник «общим», привлечь к его реставрации и управлению внешние институты, а затем выстроить вокруг него международную повестку - это «мягкий способ» легализации историко-территориальных претензий.

Анатолийский треугольник: риски для Анкары

География этих процессов говорит сама за себя. Карс, Диярбакыр, Малатья, Ван, Муш, Дерсим – это наиболее чувствительный пояс восточной Турции с вечьма непростой социальной и этнической тканью. Процесс, который сейчас разворачивается под маркой «гражданской дипломатии», несет для Анкары вполне конкретные долгосрочные вызовы:

- Идеологический: Создается институциональная база для легитимации армянских исторических претензий внутри самой Турции руками турецких же НПО и граждан, и за европейские деньги.

- Социальный: Формируется прослойка так называемых «новым армян» и «криптоармян», чья лояльность центральному правительству ставится под вопрос в пользу этноконфессиональной идентичности.

- Политический: Происходит опасное переплетение курдских радикальных кругов с армянскими диаспоральными структурами, что в перспективе создает потенциальный единый вектор давления на Анкару.

- Региональный: Опыт организаций, работавших на прежде оккупированных землях Азербайджана, импортируется в восточные турецкие провинции, создавая риски для внутренней стабильности всего страны.

Не закрываться, а перехватывать инициативу

Складывающаяся ситуация не означает, что Турция должна немедленно опустить «железный занавес», сворачивать переговоры и видеть в каждом иностранном туристе или реставраторе шпиона. Занятие глухой обороны, скатывание в тотальную подозрительность или силовой зажим - это именно тот сценарий, которого ждут оппоненты, чтобы обвинить Анкару в в ущемлении прав меньшинств и авторитаризме. Но и противоположная ошибка - проявление беспечности и вера в «чистую культуру» - может обойтись слишком дорого.

Турция - сильное, уверенное в себе государство. Но уверенность требует также предельной собранности и жесткого прагматизма.

Нормализация связей с Арменией необходима, если она отвечает национальным интересам страны и ведет к стабильности в регионе. Но эта нормализация должна оставаться строго взаимной, прозрачной и не превращаться в инструмент одностороннего влияния.

Вакуум никогда не остается пустым - если государство само не формирует понятную, четкую политику в отношении своего культурного наследия, работы с нацменьшинствами и общинами, и приграничного сотрудничества, то эту нишу моментально заполняют внешние структуры со своей четко просчитанной геополитической партитурой. В данном конкретном случае -армянские диаспоральные структуры с известной повесткой и западные грантодатели.

Анкаре необходимо ввести точечный, прозрачный контроль за финансовыми потоками, поступающими в НПО и церковные фонды – пока еще ресь идет только о восточных провинциях. Требуется жесткая аудит-проверка организаций, в том числе, с «карабахским прошлым», и пресечение любых попыток трансформации культурных вечеров в этнополитические митинги.

Диалог нужен. Но вести его Турция должна на своих условиях, с позиций собственного суверенитета, не позволяя превращать свои регионы в испытательный полигон для чужих геополитических экспериментов.