Владимир Кличко прокомментировал смерть бывшей невесты Хейден Панеттьери - ФОТО

Американская актриса Хейден Панеттьери, известная по ролям в сериалах «Герои» и «Нэшвилл», скончалась 16 августа в возрасте 36 лет.

Напомним, что с 2009 года Хейден Панеттьери встречалась с боксёром Владимиром Кличко, их помолвка состоялась в 2013 году, а в 2014 году актриса родила от В. Кличко дочь Кайю. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

Владимир Кличко отреагировал на смерть Х. Панеттьери, опубликовав в социальной сети Instagram кадр из личного архива с бывшей возлюбленной и дочерью, который подписал следующим образом: «Наша семья переживает период глубочайшего потрясения и скорби. Известие о трагической смерти Хейден глубоко меня опечалило. Она покинула этот мир слишком рано. Хотя Хейден больше не была моей партнёршей, она оставалась важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Кайи. Она построила невероятную карьеру благодаря своему огромному таланту, одновременно сталкиваясь с тёмными сторонами крайне требовательной индустрии. Ничто не сотрёт годы, которые мы провели вместе, и то место, которое она занимала в наших жизнях».

Владимир Кличко отмечает, что всегда будет говорить дочери о матери с уважением и сделает всё, чтобы она помнила Хейден такой, какой она была: «Выражаю глубочайшие соболезнования родителям Хейден, её друзьям и поклонникам, которые также скорбят сегодня. Такие молодые и талантливые люди, как Хейден, не должны покидать этот мир так рано. Прошу всех с уважением отнестись к чувствам нашей семьи и не нарушать нашу частную жизнь в это невероятно тяжёлое время. На данный момент это всё, что я хочу сказать. Спасибо всем, кто поддерживает мою семью и выражает искренние соболезнования».

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