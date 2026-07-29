Disney может снять новую часть «Один дома» с Маколеем Калкиным

Студия Disney обсуждает возможность создания новой части культовой комедии «Один дома» с участием Маколея Калкина.

Об этом сообщил бывший редактор The Hollywood Reporter Мэтт Беллони. По его данным, руководство Disney уже встретилось с актером, чтобы обсудить потенциальный проект.

Как отмечают западные СМИ, Калкин ранее сам предлагал идею продолжения истории. По его задумке, зрители могли бы увидеть уже взрослого Кевина Маккалистера, который в одиночку воспитывает ребенка. При этом обиженный из-за нехватки внимания сын начинает расставлять по всему дому ловушки - на этот раз для собственного отца.

Сообщается, что именно эта концепция заинтересовала руководство студии.

При этом официально Disney пока не подтверждала работу над новой частью франшизы, а сроки производства и возможный актерский состав не раскрываются.

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