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Общество

Названы сроки начала выбора специальностей для абитуриентов

Фаига Мамедова10:26 - Сегодня
Названы сроки начала выбора специальностей для абитуриентов

Выбор специальностей в вузы планируется начать после 10 августа.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом журналистам в рамках церемонии открытия «Выставки высших учебных заведений», организованной Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ, сообщил руководитель аппарата ГЭЦ Вафадар Мисиров.

По его словам, вчера были объявлены результаты блочных экзаменов по I и IV группам специальностей.

В ближайшие три дня завершится процесс рассмотрения апелляций по этим результатам. Результаты творческих и практических экзаменов (экзаменов по способностям) также будут объявлены в течение двух-трех дней, а результаты экзаменов по спортивному направлению - 7-го числа текущего месяца:

«После завершения процессов апелляции и проведения творческих экзаменов план приема также будет напечатан в начале августа и опубликован в журнале «Абитуриент». Ситуация аналогична прошлогодней.

Ожидается, что по IV группе специальностей будет высокий конкурс. Основную роль здесь сыграет прежде всего медицинское направление. Основная конкурсная борьба развернется между абитуриентами, набравшими более 600 баллов. Определенные изменения ожидаются и среди абитуриентов с более низкими баллами.

Выбор специальностей в вузы обычно планируется провести после 10 августа. В этом году все пройдет в таком же порядке».

Руководитель аппарата также отметил, что на выставке будет представлена информация о стипендиях, материально-технической базе, образовательных возможностях в вузах и по другим вопросам, а также будет организовано живое общение с абитуриентами:

«На выставке зарегистрировалось около 3 000 абитуриентов. Обычно число участников превышает количество зарегистрированных. Участие в выставке бесплатное. Данная выставка станет серьезной поддержкой как для абитуриентов, так и для высших учебных заведений».

Отметим, что выставка продлится 3 дня. Ее основная цель - ознакомить абитуриентов с возможностями высших учебных заведений перед началом выбора специальностей и оказать им помощь в определении будущего направления обучения.

На выставке представлены стенды около 40 государственных и частных высших учебных заведений, действующих в нашей стране, а также различных структур - Государственного экзаменационного центра, Фонда студенческих образовательных кредитов, редакции журнала «Абитуриент», платформы психологической поддержки e-psixoloq.az и портала онлайн-пробных экзаменов otk.az.

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