Блаттер заявил, что Инфантино и Трамп вредят футболу

Близкое общение главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и президента США Дональда Трампа вредит мировому футболу.

Об этом заявил бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер на своей странице в соцсети X.

«Близкие отношения между главой ФИФА и президентом США достигли финансового измерения, которое наносит глубокий ущерб футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру», — написал Блаттер.

Ранее газета The Times сообщала, что Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам в рамках схемы, которая потенциально может принести ему десятки миллионов фунтов стерлингов. Два источника издания сообщили о проведении консультаций с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Каждая из 211 ассоциаций — членов ФИФА может получить долю стоимостью около $20 млн. Инфантино может занять пост комиссионера новой компании.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Ранее Инфантино сообщил порталу Blue Sport, что ФИФА может рассмотреть возможность увеличения количества участников мирового первенства до 64 команд.

Источник: ТАСС