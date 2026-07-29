В Испании более 130 человек пострадали из-за пожара в метро - ВИДЕО

В Барселоне в результате пожара, произошедшего на контактной линии первой линии метрополитена (L1), пострадали 136 человек.

Большинство пострадавших получили легкие травмы, однако несколько человек были госпитализированы с более серьезными последствиями.

По имеющимся данным, инцидент произошел вечером 27 июля. Вследствие сильного задымления экстренные службы приняли решение об эвакуации станций Clot и Glòries. Кроме того, на станции Clot, где располагается пересадка на пригородные поезда Rodalies, была организована эвакуация пассажиров одного из составов.

Согласно информации каталонских служб здравоохранения, 129 человек получили легкие травмы, преимущественно вследствие отравления продуктами горения и вдыхания дыма. Еще семь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. В общей сложности в медицинские учреждения были доставлены 39 человек для дальнейшего обследования и оказания необходимой помощи.

Un incendi a la catenària de la L1 del metro de Barcelona entre les estacions de Clot i Glòries ha obligat a desallotjar aquest dilluns a la tarda aquestes dues estacions, i també la de Rodalies del Clot.

Els Bombers de Barcelona s'han desplaçat a la zona per la presència de fum,… pic.twitter.com/oz6KF8PENE — diariARA (@diariARA) July 27, 2026

Очевидцы происшествия рассказали местным средствам массовой информации, что из-за густого дыма видимость в тоннеле была практически полностью ограничена. По словам пассажиров, во время эвакуации им приходилось использовать фонарики мобильных телефонов, чтобы ориентироваться в пространстве и самостоятельно двигаться по тоннелю в сопровождении спасательных служб.

По предварительной версии, причиной возгорания стало воспламенение одного из элементов облицовки, который оторвался в тоннеле и загорелся. Окончательные причины инцидента будут установлены по итогам расследования, проводимого компетентными службами.

Из-за происшествия городским транспортным службам пришлось временно изменить схему движения общественного транспорта. Ограничения коснулись движения поездов на линиях метро L1 и L2, а также ряда автобусных маршрутов, обслуживающих данный район города.