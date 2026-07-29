 Трамп назвал очень хорошими встречи с Нетаньяху и Зеленским | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп назвал очень хорошими встречи с Нетаньяху и Зеленским

First News Media10:07 - Сегодня
Трамп назвал очень хорошими встречи с Нетаньяху и Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским прошли хорошо.

"Это была очень хорошая встреча! Очевидно, что было обсуждено много важных тем", - написал Трамп в соцсети Truth Social о встрече с Нетаньяху.

О встрече с Зеленским он также написал, что она прошла "очень хорошо". "Было обсуждено многое", - отметил Трамп.

В свою очередь премьер Израиля назвал прошедшую встречу "одним из лучших разговоров" с Трампом.

"Это была возможность обменяться идеями, а также скоординировать действия по вопросам, которые важны для безопасности и будущего Израиля", - сказал Нетаньяху, которого цитируют израильские СМИ.

Высокопоставленный чиновник из окружения премьера сообщил Times of Israel вскоре после встречи, что они "говорили обо всех сферах, в первую очередь об Иране".

Тем временем глава публичной дипломатии в канцелярии израильского премьера Ципи Хотовели сообщила израильским СМИ на брифинге во вторник, что вопрос о горе Пикакс, под которой, предположительно, находится иранский ядерный объект, не поднимался.

Хотовели настаивала на том, что "целью Нетаньяху было углубление координации, а не подталкивание президента к тому или иному действию".

"На встрече было достигнуто глубокое понимание того, что мы стремимся к одной и той же цели", - сказала она.

Хотовели отметила, что на встрече не было никакого давления со стороны Трампа, чтобы Израиль продвигался вперед в восстановлении Газы, а также с целью вывода сил ЦАХАЛ из Сирии или Ливана.

Она добавила, что обсуждалась возможность присоединения Саудовской Аравии к соглашениям Авраама.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что встречи Трампа с премьером Нетаньяху и Зеленским во вторник принесли хорошие результаты.

"Президент Трамп завершил встречи в Овальном кабинете с президентом Зеленским и премьером Нетаньяху. Обе встречи были позитивными и продуктивными!" - написала она в соцсети X.

Источник: Interfax

Поделиться:
316

Актуально

Общество

Граждане 17 стран могут въезжать в Азербайджан без визы

Общество

В импортированных саженцах обнаружен карантинный вирус - ФОТО

Общество

Названы сроки начала выбора специальностей для абитуриентов

Мнение

Тур уже оплачен, но просят доплатить: Что происходит с путевками в Турцию?

В мире

Уголовное дело в отношении католикоса Гарегина II и шести архиереев ААЦ направлено в суд

Обещавшую бесплатное пиво в случае гибели Трампа пивоварню лишили лицензии

Нетаньяху заявил, что Израиль не будет атаковать Иран без запроса США

Последствия мощного землетрясения в Японии: Кадры разрушений - ФОТО

Выбор редактора

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Галибаф: В регионе, где Иран не будет продавать нефть, никто не будет ее продавать

В Иране заявили о полном уничтожении военной инфраструктуры США в иракском Эрбиле

В Таджикистане официально запретили черные хиджабы и арабские головные уборы

Компания Араза Агаларова требует 1,68 млрд за ущерб «Крокус Сити Холлу»

Последние новости

Уголовное дело в отношении католикоса Гарегина II и шести архиереев ААЦ направлено в суд

Сегодня, 12:20

В Абшеронском районе скончался трехмесячный младенец

Сегодня, 12:17

Обещавшую бесплатное пиво в случае гибели Трампа пивоварню лишили лицензии

Сегодня, 12:15

Нетаньяху заявил, что Израиль не будет атаковать Иран без запроса США

Сегодня, 12:10

В Азербайджане зафиксировали 10-процентный спад въездного потока

Сегодня, 12:05

Последствия мощного землетрясения в Японии: Кадры разрушений - ФОТО

Сегодня, 12:01

В Азербайджане пройдет чемпионат по пляжному волейболу

Сегодня, 11:52

В импортированных саженцах обнаружен карантинный вирус - ФОТО

Сегодня, 11:45

В Азербайджане цифровизированы 27 услуг в сфере миграции

Сегодня, 11:41

Граждане 17 стран могут въезжать в Азербайджан без визы

Сегодня, 11:38

Июль стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей Украины с апреля 2022 года

Сегодня, 11:35

В Армении задержан член «Дашнакцутюн»

Сегодня, 11:30

Зеленский: Путин блокирует переговоры

Сегодня, 11:27

Скончался заслуженный тренер Азербайджана Исмаил Алиев

Сегодня, 11:24

Венгрия заблокировала переговоры по двум пунктам о вступлении Украины в ЕС

Сегодня, 11:17

Скандал вокруг Джареда Лето: десять женщин обвинили музыканта в многолетних домогательствах

Сегодня, 11:05

В Рязани горит склад Wildberries после атаки украинских дронов - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

В Баку приостановили работу опасного лифта в одном из маркетов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:57

В Испании более 130 человек пострадали из-за пожара в метро - ВИДЕО

Сегодня, 10:46

Блаттер заявил, что Инфантино и Трамп вредят футболу

Сегодня, 10:30
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57