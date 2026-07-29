В Баку столкнулись маршрутный автобус и грузовик - ВИДЕО

Сегодня утром на территории посёлка Бузовна Хазарского района столкнулись маршрутный автобус и грузовой автомобиль.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, крупногабаритный автобус, следовавший по маршруту № 107, врезался сзади в двигавшийся в попутном направлении грузовик.

В результате ДТП автобус получил серьёзные повреждения. Сообщается, что в момент аварии в салоне пассажиров не было.

По факту происшествия проводится расследование.