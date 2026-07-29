В Баку приостановили работу опасного лифта в одном из маркетов - ФОТО - ВИДЕО

В Баку приостановлена эксплуатация лифта, функционировавшего в маркете на улице Худу Мамедова в Хатаинском районе.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что в ходе проведённой проверки было установлено, что лифт эксплуатировался с нарушением соответствующих требований безопасности, что создавало угрозу для жизни и здоровья людей.

С учётом вышесказанного эксплуатация лифта была приостановлена, а перед руководством маркетa поставлен вопрос об устранении выявленных нарушений требований технической безопасности.

Кроме того, был составлен соответствующий акт. Представителю предприятия разъяснили, что возобновление эксплуатации лифта будет возможно только после устранения нарушений, а также предупредили о правовой ответственности руководства маркетa за возможные аварии и несчастные случаи при эксплуатации оборудования с нарушением установленных норм.