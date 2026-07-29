Пятнадцать слонов погибли при загадочных обстоятельствах

Начато расследование обстоятельств массовой гибели слонов на юге Кении, где за последний месяц были обнаружены тела 15 животных.

Инцидент произошел в районе экосистемы Амбосели, расположенной недалеко от одноименного национального парка на границе с Танзанией.

Как сообщили представители Кенийской службы охраны дикой природы (KWS), образцы тканей погибших животных направлены в специализированные лаборатории. Экспертам предстоит установить, связана ли гибель слонов с инфекционным заболеванием, возможным отравлением либо иными факторами.

По данным природоохранного ведомства, случаи гибели были зарегистрированы в период с 24 июня по 24 июля 2026 года. Все обнаруженные туши находились за пределами территории национального парка Амбосели, однако в пределах одноименной экосистемы, которая считается одной из важнейших природоохранных зон Восточной Африки и известна крупной популяцией африканских слонов.

Специалисты отмечают, что среди погибших животных есть особи различного возраста и пола. Это свидетельствует о том, что гибель не затронула какую-либо одну семейную группу или отдельную возрастную категорию, что дополнительно усложняет поиск возможной причины произошедшего.

В Кенийской службе охраны дикой природы подчеркнули, что столь масштабная гибель слонов в этом регионе является беспрецедентным событием за последние десятилетия. Стоит отметить, что район Амбосели долгое время считался одним из наиболее успешных примеров борьбы с браконьерством, благодаря чему популяция слонов здесь оставалась стабильной.

К расследованию также привлечены специалисты природоохранных организаций, занимающихся мониторингом местной популяции животных.

В частности, организация Amboseli Trust for Elephants, которая на протяжении многих лет отслеживает передвижение и состояние слонов в регионе, ранее сообщала, что по состоянию на 2025 год в экосистеме Амбосели обитало более двух тысяч этих животных.

Источник: BBC