Украинцы атаковали 4 танкера в Черном и Азовском морях

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») заявил об атаке на базу катеров, четыре танкера в Черном и Азовском морях, площадку для хранения и пуска беспилотников в так называемой «ДНР», а также элементы ПВО.

По его словам, всего с 6 июля украинские военные атаковали 205 танкеров. Названия атакованных в ночь на 30 июля судов и их принадлежность Бровди не привел.

В Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) утром 30 июля сообщили, что этой ночью атаке подвергся танкер Nissos Sifnos, который ходит под флагом Маршалловых островов (грузоотправитель – «Тенгизшевройл»). Судно находилось под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3. Это устройство расположено в акватории Черного моря под Новороссийском.

В результате атаки на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК. Танкер сохранил плавучесть, разлива нефти не произошло, никто не пострадал, заявили в консорциуме.

Еще один танкер – Marathi – атаковали в 6 морских милях (более 11 км) от морского терминала КТК, он следовал для приема нефти. Судно, по данным компании, ходит под флагом острова Мэн. Согласно сведениям сервиса Marine Traffic, у танкера флаг Мальты.

Источник: Настоящее время