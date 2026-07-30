Пакистан заявил о продолжении переговоров по урегулированию конфликта США и Ирана

Переговоры по урегулированию конфликта между США и Ираном продолжаются, Пакистан делает все возможное, чтобы обеспечить соблюдение условий исламабадского меморандума.

Об этом заявил официальный представитель пакистанского МИД Тахир Андраби.

«Позвольте мне добавить, что переговоры между сторонами продолжаются с целью нормализации ситуации, особенно в Ормузском проливе, а также деэскалации», — сказал он на брифинге. Как подчеркнул дипломат, Пакистан прилагает максимум усилий, «чтобы устранить все разногласия в духе исламабадского меморандума о взаимопонимании и совместного пакистано-катарского заявления от 22 июня».

Представитель МИД призвал США и Иран «проявлять сдержанность и придерживаться своих обязательств о возобновлении переговоров на техническом уровне».