В Азербайджане изменен порядок признания грузов утерянными при автоперевозках

Внесены изменения в "Правила перевозки грузов автомобильным транспортом".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, если груз не будет доставлен в течение трёх месяцев после принятия к перевозке грузоперевозчиком, а также если он не будет передан грузополучателю в течение 30 дней после истечения установленного договором срока доставки, груз будет считаться утерянным, пока не будет доказано обратное.

В действующем же законодательстве груз считался утерянным, если не доставлялся к месту назначения после истечения согласованного срока или если этот срок не был согласован с перевозчиком в течение трёх месяцев со дня принятия груза.