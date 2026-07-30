СМИ: в США арестовали более 900 причастных к торговле людьми во время ЧМ-2026

Сотрудники Министерства внутренней безопасности (МВБ) США во время прошедшего в июне — июле чемпионата мира по футболу арестовали более 900 лиц, подозреваемых в торговле людьми.

Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщил телеканал Fox News.

Как указали в министерстве, правоохранители инициировали ряд операций, направленных на обеспечение безопасности мероприятий чемпионата и на выявление организованных преступных групп. В рамках этих операций сотрудники МВБ также освободили порядка 180 человек, которые незаконно удерживались злоумышленниками. В том числе речь идет о 30 несовершеннолетних.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике проходил с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимали участие 48 команд. Победителем стала сборная Испании.

Источник: ТАСС