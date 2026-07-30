Еще одно судно с азербайджанскими моряками атаковано в Черном море

Коммерческое судно ATA-2 (IMO 9387669), принадлежащее компании Albatros Corporation, подверглось нападению у берегов Одесской области Украины, сообщил глава Общественного объединения «Поддержка азербайджанских моряков» Ильхам Насиров.

По его словам, в утренние часы сухогруз был атакован тремя ударными БПЛА. В результате ударов судно получило серьезные повреждения конструкции и механических узлов, но осталось на плаву. В настоящее время экипаж берет курс в сторону территориальных вод Румынии.

На борту атакованного сухогруза находится команда из 13 человек, из которых 12 — это граждане Азербайджана и 1 — гражданин Турции.

По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал.

Источник: Haqqin.az