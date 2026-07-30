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Пашинян: Армения не собирается прекращать диалог с Россией

First News Media14:24 - Сегодня
Пашинян: Армения не собирается прекращать диалог с Россией

Армения не собирается прекращать диалог с Россией и настроена решить возникшие вопросы путем обсуждений. 

Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы не собираемся прекращать диалог, партнерские обсуждения. Это станет самым ошибочным путем. Мы не пойдем по этому пути", - сказал армянский премьер, комментируя вопрос, связанный с российскими ограничительными мерами.

При этом он добавил, что не считает ситуацию, сложившуюся в стране в результате российских ограничений, кризисной. Пашинян отметил, что армянское правительство видит в ней появление возможности для диверсификации армянской экономики.

Ранее российская сторона ограничила ввоз в страну целой линейки армянской продукции - от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей и фруктов - из-за выявленных нарушений.

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