Ереван готов дойти до арбитража в споре вокруг российской концессии ЮКЖД

Премьер Армении Никол Пашинян допустил, что по Южно-Кавказской железной дороге могут быть де-юре приняты решения, вплоть до разбирательства в арбитраже.

Он заявил, что в ходе недавней телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал вопросы, связанные с железной дорогой (находящейся в концессионном управлении ЮКЖД, дочерней компании российской РЖД – ред). Тем не менее, добавил премьер, позиция правительства остается неизменной: "Железная дорога — собственность Республики Армения, и государство должно использовать ее так, как считает целесообразным".

Правительство Армении ожидает, что вопрос с Россией по Южно-Кавказской железной дороге будет решен дружественным образом, но "де-юре может возникнуть вопрос, и в случае несогласия [российской стороны - ред] это может быть рассмотрено в арбитражном суде".

"Например, могут оказаться вещи, за которые мы 30 лет ничего не просили, а теперь будем просить в год по 2 миллиарда долларов", - заявил премьер.

На вопрос, намекает ли он на концессионные выплаты для железной дороги, Пашинян ответил, что необходимости в намеках нет.

"Мы хотим дружественным образом решить вопрос, но все же решить его", - заявил премьер.

Напомним, вопрос российского концессионного соглашения армянской ж/д впервые поднял премьер-министр Армении Никол Пашинян, после того, как поднял вопрос о ремонте указанных выше пограничных стыков. Он предложил РФ пересмотреть управление армянской железной дорогой, заявив о возможной продаже концессии дружественной стране — Казахстану, ОАЭ или Катару. Уже 26 марта Пашинян заявил, что Ереван не возражает против передачи управления железными дорогами казахстанской компании при условии согласия российской стороны. В свою очередь министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что Россия не ведет переговоров о передаче концессии Казахстану.

Источник: Sputnik Армения