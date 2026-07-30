Ренат Дадашов остался без клуба: трансфер в Турцию не состоялся

Трансфер азербайджанского футболиста Рената Дадашова в турецкие клубы не состоялся.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов.

Специалист отметил, что предложения из Турции касательно нападающего поступали, однако переговоры не завершились положительным результатом. "У Рената было 1-2 варианта с турецкими клубами, но, к сожалению, не получилось", - сказал он.

Напомним, что последним клубом, за который выступал Ренат Дадашов, был польский "Мотор". Его контракт истек 15 июля этого года.