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Общество

В Азербайджане из незаконного оборота изъяли более 10 кг наркотиков

Фаига Мамедова13:25 - Сегодня
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли более 10 кг наркотиков

29 июля из незаконного оборота изъято более 10,6 кг наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), 29 июля в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции из незаконного оборота было изъято более 10,6 килограмма наркотических средств.

Из общего количества обнаруженных веществ около 6,6 килограмма составила марихуана, а свыше 4 килограммов - метамфетамин. В этот же день было выявлено 14 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, в ходе проведенных мероприятий полицией было обнаружено и уничтожено 16 500 кустов дикорастущей конопли.

В результате спецопераций задержаны и переданы следствию 5 человек, находившихся в розыске за мошенничество. Также были найдены 2 человека, числившихся пропавшими без вести из-за того, что ушли из дома, не предупредив родственников.

Вместе с тем 29 июля в столице и различных районах республики было обнаружено и изъято 1 пистолет и 3 ружья. В МВД отметили, что оперативные и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов продолжаются.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране было раскрыто 35 преступлений, зарегистрированных 29 июля, а также 6 преступлений, остававшихся нераскрытыми с прошлых периодов. Задержаны 40 человек, подозреваемых в совершении преступлений. Кроме того, разыскано и передано по назначению 87 человек, находившихся в розыске, в том числе 77 должников.

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