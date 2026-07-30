Посол Азербайджана в Исламабаде завершает дипмиссию в Пакистане

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф принял посла Азербайджана в Исламабаде Хазара Фархадова в связи с завершением его дипломатической миссии.

Об этом Фархадов написал на своей странице в соцсети Х.

"Для меня было большой честью нанести прощальный визит премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу. Наши братские страны неизменно будут поднимать стратегическое партнерство на еще более высокий уровень во всех сферах сотрудничества", - написал азербайджанский дипломат.