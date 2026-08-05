На территории гольф-клуба Трампа в Калифорнии задержали вооруженного мужчину

В Южной Калифорнии сотрудники правоохранительных органов задержали вооруженного мужчину возле гольф-клуба Trump National.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление Управления шерифа округа Лос-Анджелес.

По данным ведомства, федеральные агенты сообщили о подозрительном человеке, находившемся на территории гольф-клуба, после чего он был задержан.

Источник CNN в федеральных правоохранительных органах заявил, что в настоящее время нет оснований полагать, что задержанный готовил покушение на президента США Дональда Трампа. Вместе с тем расследование продолжается.

Отмечается, что сегодня Дональд Трамп планирует посетить Лос-Анджелес для участия в мероприятии Республиканского национального комитета.

По информации полиции, задержанным оказался 38-летний Дженин Джон Тэйл из города Дауни. Кроме того, он является фигурантом расследования, которое ведет полицейское управление Эль-Сегундо по делу о грабеже.