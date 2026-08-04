Руководство НАТО в течение многих лет обманывало как Грузию, так и Украину, обещая принять в альянс, а на самом деле этого не планировало.

Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"В течение всех этих лет такие страны, как Грузия, Украина, обманывали, что двери НАТО открыты, однако на самом деле мы все понимаем, какая данность образовалась. Уже они сами же не стесняются, открыто делают заявления такого типа, что это фактически невозможно и исключено", - сказал Каладзе.

Заместитель главы комитета по вопросам интеграции с Европой парламента Грузии Торнике Пагава, в свою очередь, заявил, что если НАТО окончательно откажется принимать в свои ряды республику, Тбилиси придется проводить многовекторную политику.

"Страны - члены НАТО, в том числе Франция, Британия, сами говорят, что НАТО не планирует расширяться на Восток. В том случае, если сама НАТО не будет готова ко всему этому, мы должны будем проводить многовекторную политику", - сказал Пагава журналистам.

Источник: ТАСС