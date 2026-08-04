 Мэр Тбилиси: Грузию и Украину обманывали, обещая взять в НАТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Мэр Тбилиси: Грузию и Украину обманывали, обещая взять в НАТО

First News Media23:40 - 04 / 08 / 2026
Мэр Тбилиси: Грузию и Украину обманывали, обещая взять в НАТО

Руководство НАТО в течение многих лет обманывало как Грузию, так и Украину, обещая принять в альянс, а на самом деле этого не планировало.

Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"В течение всех этих лет такие страны, как Грузия, Украина, обманывали, что двери НАТО открыты, однако на самом деле мы все понимаем, какая данность образовалась. Уже они сами же не стесняются, открыто делают заявления такого типа, что это фактически невозможно и исключено", - сказал Каладзе.

Заместитель главы комитета по вопросам интеграции с Европой парламента Грузии Торнике Пагава, в свою очередь, заявил, что если НАТО окончательно откажется принимать в свои ряды республику, Тбилиси придется проводить многовекторную политику.

"Страны - члены НАТО, в том числе Франция, Британия, сами говорят, что НАТО не планирует расширяться на Восток. В том случае, если сама НАТО не будет готова ко всему этому, мы должны будем проводить многовекторную политику", - сказал Пагава журналистам.

Источник: ТАСС

Поделиться:
244

Актуально

Мнение

Мины против мира: почему Азербайджан продолжает платить самую высокую цену

Политика

Эстония осенью откроет посольство в Азербайджане

Мнение

Баку и Берлин открывают новую страницу: Интервью с послом Азербайджана Насими ...

Общество

Прогноз погоды в Азербайджане на 5 августа

В мире

Эмир Катара обсудил с Трампом ситуацию вокруг Ирана

Нетаньяху отказался от прекращения ударов по Газе вопреки призыву Трампа

Мэр Тбилиси: Грузию и Украину обманывали, обещая взять в НАТО

Арестован турецкий ведущий Тахир Сарыкая

Выбор редактора

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Новости для вас

В России нашли уникальный минерал дороже золота

США призвали своих граждан покинуть Ближний Восток из-за угрозы эскалации с Ираном

Лавина на Броуд-Пике унесла жизни 10 альпинистов, включая Пурджу

Президент Украины вновь призвал союзников усилить противоракетную оборону

Последние новости

Эмир Катара обсудил с Трампом ситуацию вокруг Ирана

Сегодня, 00:00

Нетаньяху отказался от прекращения ударов по Газе вопреки призыву Трампа

04 / 08 / 2026, 23:55

Мэр Тбилиси: Грузию и Украину обманывали, обещая взять в НАТО

04 / 08 / 2026, 23:40

Арестован турецкий ведущий Тахир Сарыкая

04 / 08 / 2026, 23:20

В Физули вдоль реки Араз начался сильный пожар

04 / 08 / 2026, 23:00

Apple временно удалила Telegram из App Store из-за порноконтента

04 / 08 / 2026, 22:40

Эстония осенью откроет посольство в Азербайджане

04 / 08 / 2026, 22:20

Трабзонспор договорился с Мохаммедом Салахом: стали известны детали контракта

04 / 08 / 2026, 22:00

Самолет Air India попал в сильную турбулентность: пострадали пассажиры и члены экипажа

04 / 08 / 2026, 21:40

В Мингячевире подросток утонул в канале

04 / 08 / 2026, 21:20

В Южной Корее дроны с ИИ начали запрещать фермерам работать в жару

04 / 08 / 2026, 21:00

Месси пожертвовал €80 тыс. на восстановление пострадавшего от пожара района провинции Мадрид

04 / 08 / 2026, 20:40

Мигранты с судимостью больше не смогут получать гражданство России

04 / 08 / 2026, 20:20

В один день в разных районах Баку обнаружены тела двух женщин

04 / 08 / 2026, 20:00

Объявлен конкурс на финансирование частных детсадов

04 / 08 / 2026, 19:45

В ДТП в Нахчыване пострадали три человека - ФОТО

04 / 08 / 2026, 19:30

ЧП в Балаханы: Audi съехал в техническую яму на территории компании - ВИДЕО

04 / 08 / 2026, 19:15

Рубио: на переговорах по открытию Ормузского пролива достигнут прогресс

04 / 08 / 2026, 19:00

Студент UNEC занял шестое место в мире в конкурсе Microsoft World Championship - ФОТО

04 / 08 / 2026, 18:45

Чемпион по ММА — среди 11 фигурантов дела о захвате государственных земель

04 / 08 / 2026, 18:28
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57