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Эмир Катара обсудил с Трампом ситуацию вокруг Ирана

First News Media00:00 - Сегодня
Эмир Катара обсудил с Трампом ситуацию вокруг Ирана

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили усилия по снижению напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Об этом сообщила пресс-служба эмира.

Стороны рассмотрели ситуацию в регионе, уделив особое внимание деэскалации в отношениях между США и Ираном. По их мнению, сближение позиций двух стран может способствовать достижению устойчивого дипломатического урегулирования.

Как отмечается в заявлении, Трамп высоко оценил посредническую роль Катара и его вклад в поддержку диалога. Эмир Катара, в свою очередь, подчеркнул важность продолжения переговоров и выполнения положений американо-иранского меморандума о взаимопонимании.

Кроме того, лидеры подтвердили намерение продолжить координацию по вопросам региональной и международной повестки.

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