Трабзонспор договорился с Мохаммедом Салахом: стали известны детали контракта

Турецкий клуб Трабзонспор достиг соглашения с египетской звездой Мохаммедом Салахом, который ранее покинул «Ливерпуль». Стороны согласовали предварительный контракт сроком на два года.

По информации Ягыза Сабунджуоглу, официальный контракт с 33-летним футболистом будет рассчитан на два сезона. Ожидается, что Салах прибудет в Трабзон в среду в 12:00 для завершения сделки, передает haberler.com.

Также стали известны финансовые условия трансфера. Сообщается, что клуб выплатит игроку 5 млн евро в качестве подписного бонуса и обеспечит 17 млн евро гарантированной зарплаты в год. Кроме того, 25% доходов от продажи футболок с именем Салаха будут переданы его стороне.

Переход вызвал большой интерес среди болельщиков Трабзонспора. Фанаты клуба готовят масштабную встречу футболиста после его прибытия в город.