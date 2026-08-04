Нетаньяху отказался от прекращения ударов по Газе вопреки призыву Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска останутся в секторе Газа до тех пор, пока движение ХАМАС не будет полностью ликвидировано.

В видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, глава правительства отметил, что в Белом доме считают возможным добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа. Однако, по его словам, Израиль не поддерживает предложенный проект урегулирования и заранее направил к нему свои замечания.

«Это не наш проект. Мы твердо отстаиваем свои интересы», — подчеркнул Нетаньяху.

Он также сообщил, что распорядился, чтобы военнослужащие Армии обороны Израиля принимали все необходимые меры для защиты себя, территории страны и ее граждан.