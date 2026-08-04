Apple временно удалила Telegram из App Store из-за порноконтента

Компания Apple временно ограничила доступ к мессенджеру Telegram в своем магазине приложений App Store после выявления на платформе материалов, нарушающих правила в отношении контента, связанного с сексуальной эксплуатацией детей, сообщает Bloomberg.

Проблема затронула пользователей в нескольких странах — приложение временно исчезло из поиска и было недоступно для скачивания в США, Индии, Австралии и Сингапуре.

В Telegram сообщили, что Apple уведомила команду мессенджера о конкретном аккаунте, через который распространялся запрещенный контент. После этого администрация сервиса заблокировала нарушителя и удалила соответствующие материалы.

После устранения выявленных нарушений доступ к Telegram в App Store был полностью восстановлен.

Напомним, в 2024 году основателю Telegram Павлу Дурову во Франции были предъявлены обвинения, связанные с деятельностью платформы, в том числе по делу о распространении материалов сексуального характера с участием детей и других нарушениях. Изначально ему запретили покидать территорию страны, однако позднее эти ограничения были сняты.