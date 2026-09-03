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Железнодорожная станция Наваи - забытое архитектурное наследие Азербайджана

First News Media09:37 - Сегодня
Железнодорожная станция Наваи - забытое архитектурное наследие Азербайджана

Железные дороги стали одним из важнейших факторов развития Азербайджана в конце XIX - начале XX века.

Именно с их строительством связано появление многочисленных станций, вокзалов, водонапорных башен, служебных зданий и целых железнодорожных поселков, многие из которых сегодня представляют значительную историческую и архитектурную ценность. Большинство старых железнодорожных станций Азербайджана насчитывают более ста лет. Они строились в эпоху стремительного развития железнодорожной сети Российской империи, когда транспортная инфраструктура рассматривалась не только как инженерное сооружение, но и как важная часть архитектурного облика.

Особенностью станционной архитектуры того времени являлось стремление соединить практичность с эстетикой. Даже небольшие станции, расположенные вдали от крупных городов, проектировались с вниманием к пропорциям, композиции и декоративным деталям. Архитекторы понимали, что вокзал является своеобразными воротами населенного пункта, первым зданием, которое встречает путешественника.

Поэтому даже периферийные станции нередко получали выразительные фасады, богатое декоративное оформление и тщательно продуманную планировку.

В архитектуре железнодорожных зданий Азербайджана можно увидеть интересное сочетание европейских строительных традиций с местными художественными мотивами. Здесь соседствуют элементы классицизма, эклектики и модерна, дополненные восточными декоративными приемами. Такое соединение культур сформировало особый архитектурный язык, благодаря которому многие станции воспринимаются не просто как объекты транспортной инфраструктуры, а как самостоятельные памятники архитектуры.

Одним из ярких представителей подобных сооружений является железнодорожная станция Наваи. Сегодня она уже не выполняет своих первоначальных функций, однако даже спустя десятилетия продолжает производить сильное впечатление. Точная дата строительства к сожалению, неизвестна; предположительно здание относится к периоду царской России. В советское время оно подвергалось конструктивным изменениям, ремонтам и реконструкциям. Несмотря на значительные утраты и естественное разрушение, здание сохранило свою композицию, архитектурную выразительность и множество оригинальных деталей, позволяющих представить его первоначальный облик.

Главный корпус представляет собой двухэтажное здание с симметричной композицией и хорошо читаемым разделением этажей. Верхний этаж отличается конструктивным решением: каменные стены сочетаются с выразительным деревянным каркасом и декоративными элементами, создавая интересный контраст с массивным каменным основанием и придавая облику здания визуальную лёгкость.

Особого внимания заслуживает деревянное убранство станции. Практически каждое оконное проемное оформление дополнено декоративными деревянными наличниками, сохранившими сложную геометрию и тонкую резьбу. Верхние части окон украшены деревянными карнизами и орнаментальными вставками, характерными для традиционного деревянного зодчества Азербайджана. Подобные элементы придают фасаду особую пластичность, делают его более живым и создают богатую игру света и тени. Не менее интересны декоративные деревянные конструкции, расположенные под свесами крыши. Карниз поддерживают аккуратно выполненные деревянные кронштейны, а сами свесы значительно выступают за плоскость фасада, защищая стены от осадков и одновременно формируя выразительный силуэт здания. Эти детали свидетельствуют о высоком уровне мастерства местных плотников, которые превращали обычные конструктивные элементы в настоящие произведения декоративного искусства.

Даже в нынешнем состоянии хорошо заметно, что станция когда-то отличалась продуманной организацией пространства. Зал ожидания просторный и светлый. Именно здесь люди могли ожидать прибытия поезда, не покидая пределы станции. Несмотря на многочисленные разрушения, внутри пассажирского зала сохранились и представляют особую ценность чугунные несущие колонны, поддерживающие перекрытие. Эти тонкие, изящные опоры одновременно выполняли конструктивную и декоративную функции. Их пропорции, профиль и аккуратно выполненные капители свидетельствуют о высоком уровне промышленного художественного литья своего времени. Использование металлических колонн позволяло создавать просторные помещения без большого количества массивных стен, благодаря чему зал выглядел светлым и свободным. Сохранились чугунные печи-камины, которые в те времена в основном производили в Польше. Печами такого типа были оборудованы многие железнодорожные станции.

Частью станции также являлся весь окружающий инфраструктурный комплекс. Неподалеку располагается историческая водонапорная башня, обеспечивавшая паровозы водой в период активной эксплуатации железной дороги. Позднее, предположительно, уже в советское время, рядом была построена еще одна водонапорная башня, отражавшая дальнейшее развитие железнодорожного хозяйства и рост эксплуатационных потребностей. Сосуществование двух сооружений разных эпох наглядно демонстрирует преемственность развития станции и изменение технологий железнодорожного транспорта. Кроме того, рядом с главным зданием станции сохранились административные и хозяйственные постройки, служебные помещения и другие объекты железнодорожной инфраструктуры. Все вместе они образуют единый архитектурный ансамбль, позволяющий представить, насколько масштабным был этот транспортный узел. Подобные комплексы строились как самостоятельные организованные пространства, где каждый элемент выполнял свою функцию и одновременно был частью общей архитектурной композиции. Железнодорожные станции того времени нередко становились настоящими украшениями местности. Их архитектура значительно превосходила исключительно утилитарные требования. Именно поэтому многие из них сегодня воспринимаются как подлинные памятники архитектуры, а не просто объекты транспортной истории. Станция Наваи является ярким подтверждением этого подхода.

Сегодня станция находится в запустении, однако ее архитектурная ценность остается очевидной. Каждая сохранившаяся деталь - деревянные наличники, карнизы, чугунные колонны, каменная кладка, историческая планировка и окружающий комплекс сооружений - представляет интерес как для исследователей архитектуры, так и для специалистов по сохранению культурного наследия. Подобные объекты невозможно воспроизвести заново: они являются подлинными свидетелями истории, сохранившими мастерство строителей, художественные традиции и инженерные решения своего времени.

Автор Вахид Шукюров

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