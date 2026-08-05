Bild: обнаруженный в аэропорту Лейпцига БПЛА нес взрывчатку

Беспилотник, обнаруженный у украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига/Галле, нес взрывчатку.

Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

По их данным, взрывчатое вещество находилось в небольшом пакете, который нес БПЛА. Рентгеновские снимки также якобы свидетельствуют о том, что пакет был оснащен детонатором, однако из-за дефекта взрыва не произошло.

Беспилотник с небольшим пакетом был обнаружен минувшей ночью на летном поле аэропорта Лейпцига/Галле непосредственно рядом с украинским грузовым самолетом Ан. Поиски человека, управлявшего БПЛА, пока не увенчались успехом.