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Bild: обнаруженный в аэропорту Лейпцига БПЛА нес взрывчатку

First News Media14:35 - Сегодня
Bild: обнаруженный в аэропорту Лейпцига БПЛА нес взрывчатку

Беспилотник, обнаруженный у украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига/Галле, нес взрывчатку.

Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

По их данным, взрывчатое вещество находилось в небольшом пакете, который нес БПЛА. Рентгеновские снимки также якобы свидетельствуют о том, что пакет был оснащен детонатором, однако из-за дефекта взрыва не произошло.

Беспилотник с небольшим пакетом был обнаружен минувшей ночью на летном поле аэропорта Лейпцига/Галле непосредственно рядом с украинским грузовым самолетом Ан. Поиски человека, управлявшего БПЛА, пока не увенчались успехом.

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