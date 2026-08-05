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Общество

В Азербайджане сформируют список соцсетей с возрастными ограничениями

First News Media14:40 - Сегодня
В Азербайджане сформируют список соцсетей с возрастными ограничениями

В Азербайджане будет подготовлен перечень платформ социальных сетей, на которые распространяются возрастные ограничения.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Министерство цифрового развития и транспорта в соответствии со вторым предложением статьи 13-4.1 Закона «Об информации, информатизации и защите информации» должно в течение пяти месяцев утвердить список платформ социальных сетей с возрастными ограничениями и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.

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