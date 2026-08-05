Армия Израиля уничтожила в секторе Газа туннель, где хранились ракеты

Израильские военные уничтожили в секторе Газа подземный туннель, сообщила армейская пресс-служба.

Объект находился на юге анклава и был подорван совместными усилиями десантных и инженерных подразделений. По данным армии, радикальные палестинские группировки использовали этот подземный ход для хранения десятков ракет.

«Войска Армии обороны Израиля, подчиняющиеся Южному командованию, развернуты в этом районе в соответствии с условиями [соглашения о] прекращении огня и продолжат принимать меры для устранения любых непосредственных угроз», — заявили военные.

Источник: ТАСС